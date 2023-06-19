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В Верхней Пышме уже почти две недели ищут пропавшего мальчика
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Верхней Пышме пропал 12-летний Станислав Остяков. Его местонахождение неизвестно уже почти две недели – с 10 июня.
Приметы пропавшего: рост 150 см, плотное телосложение, голубые глаза, светлые волосы.
На момент пропажи мальчик был одет в зеленую футболку, темно-серые штаны в клетку, кроссовки Nike (одни шнурки черные, одни белые). В поисковом отряде «Прорыв» отмечают, что одежда может не соответствовать.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Станислава Остякова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44 или 112 (полиция), а также по номеру +7 (952) 130-33-70 (координатор поиска Надежда, «Прорыв»).
Приметы пропавшего: рост 150 см, плотное телосложение, голубые глаза, светлые волосы.
На момент пропажи мальчик был одет в зеленую футболку, темно-серые штаны в клетку, кроссовки Nike (одни шнурки черные, одни белые). В поисковом отряде «Прорыв» отмечают, что одежда может не соответствовать.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Верхнепышминский». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Станислава Остякова, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 685-43-44 или 112 (полиция), а также по номеру +7 (952) 130-33-70 (координатор поиска Надежда, «Прорыв»).
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