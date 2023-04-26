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Пропавших в Екатеринбурге детей нашли
Происшествия
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нашли 14-летнего Улугбека Баходура и 11-летнего Бахрома Ахмедова, которые ушли из дома 26 апреля и пропали.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, противоправных действий в отношении них совершено не было. Детей сейчас доставляют в территориальный ОВД.
Полиция устанавливает обстоятельства пропажи мальчиков, проводится проверка.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в УМВД по Екатеринбургу, по предварительным данным, противоправных действий в отношении них совершено не было. Детей сейчас доставляют в территориальный ОВД.
Полиция устанавливает обстоятельства пропажи мальчиков, проводится проверка.
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