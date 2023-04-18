В Екатеринбурге ищут двух пропавших мальчиков

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропали два мальчика – 14-летний Улугбек Баходур и 11-летний Бахром Ахмедов. Они ушли из дома 25 апреля и до сих пор не вернулись.Приметы Улугбека: рост 150 см, худощавое телосложение, черные глаза, черные волосы. В день пропажи был одет в черную куртку, черный спортивный костюм, белые кроссовки.Приметы Бахрома: рост 150 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы. Одет в черную куртку, черный спортивный костюм и черные кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших мальчиков, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.