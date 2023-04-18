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В Екатеринбурге ищут двух пропавших мальчиков
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропали два мальчика – 14-летний Улугбек Баходур и 11-летний Бахром Ахмедов. Они ушли из дома 25 апреля и до сих пор не вернулись.
Приметы Улугбека: рост 150 см, худощавое телосложение, черные глаза, черные волосы. В день пропажи был одет в черную куртку, черный спортивный костюм, белые кроссовки.
Приметы Бахрома: рост 150 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы. Одет в черную куртку, черный спортивный костюм и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших мальчиков, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы Улугбека: рост 150 см, худощавое телосложение, черные глаза, черные волосы. В день пропажи был одет в черную куртку, черный спортивный костюм, белые кроссовки.
Приметы Бахрома: рост 150 см, полное телосложение, карие глаза, черные волосы. Одет в черную куртку, черный спортивный костюм и черные кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших мальчиков, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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