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Пропавшего в Екатеринбурге подростка нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Завершены поиски пропавшего в Екатеринбурге 15-летнего Алмазбека Абенова. Об этом рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что подросток пропал 21 апреля. В его поисках участвовали волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Вчера вечером мальчика нашли живым и здоровым.
Напомним, что подросток пропал 21 апреля. В его поисках участвовали волонтеры поисковых отрядов «Лиза Алерт» и «Прорыв». Вчера вечером мальчика нашли живым и здоровым.
«Найден, жив! Всем большое спасибо за помощь в поиске»,
– сообщили в поисковом отряде.
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