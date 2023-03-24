В Екатеринбурге три недели ищут пропавшую 16-летнюю девочку

«Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении», – добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже три недели ищут 16-летнюю Исмоилову Маликахон Исомиддин. Она ушла из дома в Орджоникидзевском районе и до сих пор не вернулась.Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза.Ранее девочка из дома не уходила.Полиция Екатеринбурга разыскивает подростка и просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении девочку, сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-15 (дежурная часть ОП №15), 8 (343) 356-42-59 (Уголовный розыск) или 02 (102 по мобильному).