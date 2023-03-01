Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшую девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга пропала 12-летняя Ирина Черевеченко. Последний раз она выходила на связь 6 марта.Приметы пропавшей: рост 155 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.На момент пропажи девочка была одета в коричневый пуховик, черные брюки, черные ботинки и серую шапку.Розыском пропавшей занимаются отдел полиции №8 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-08 (полиция) и 8 (962) 316-55-42 (заместитель руководителя ДПСО «Прорыв» Игорь).