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Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшую девочку
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга пропала 12-летняя Ирина Черевеченко. Последний раз она выходила на связь 6 марта.
Приметы пропавшей: рост 155 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
На момент пропажи девочка была одета в коричневый пуховик, черные брюки, черные ботинки и серую шапку.
Розыском пропавшей занимаются отдел полиции №8 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-08 (полиция) и 8 (962) 316-55-42 (заместитель руководителя ДПСО «Прорыв» Игорь).
Приметы пропавшей: рост 155 см, среднее телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
На момент пропажи девочка была одета в коричневый пуховик, черные брюки, черные ботинки и серую шапку.
Розыском пропавшей занимаются отдел полиции №8 и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ирины, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-08 (полиция) и 8 (962) 316-55-42 (заместитель руководителя ДПСО «Прорыв» Игорь).
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