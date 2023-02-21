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Пропавшего в Березовском подростка нашли мертвым
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Березовском завершены поиски пропавшего 17-летнего Шакарбека Хомидзода. Подростка нашли мертвым.
Напомним, что юноша пропал 20 февраля. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Шакарбека нашли мертвым вчера вечером.
Напомним, что юноша пропал 20 февраля. В его поисках участвовали сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв». Шакарбека нашли мертвым вчера вечером.
«Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – сообщили в «Прорыве».
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