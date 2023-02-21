В Екатеринбурге пропал восьмилетний мальчик

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал восьмилетний Макар Орлов. 21 февраля около 16.00 он самовольно ушел из двора по улице Колхозников, 87 и до сих пор не вернулся домой.Приметы пропавшего: рост 130 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, светло-русые волосы.На момент пропажи он был одет в черную куртку, черные болоньевые штаны, черные ботинки и синюю шапку.Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, ночью 22 февраля мальчика заметили в торговой точке на улице Санаторной, 4. По имеющейся информации, ребенок может находиться на территории микрорайона Вторчермет. Ранее сообщений об уходе мальчика из дома не поступало.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марка, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 (поисковый отряд «Лиза Алерт»), 8 (343) 356-42-13 (Дежурная часть ОП № 13) или 102 (02).