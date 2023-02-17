В Березовском ищут пропавшего подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском пропал 17-летний Шакарбек Хомидзод. Его местонахождение неизвестно с 20 февраля.Приметы пропавшего: рост 150 см, карие глаза, черные волосы, худощавое телосложение.На момент пропажи он был одет в черную куртку, серые джинсы и черные ботинки.Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по Березовскому. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 694-75-00.