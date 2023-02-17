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В Березовском ищут пропавшего подростка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Березовском пропал 17-летний Шакарбек Хомидзод. Его местонахождение неизвестно с 20 февраля.
Приметы пропавшего: рост 150 см, карие глаза, черные волосы, худощавое телосложение.
На момент пропажи он был одет в черную куртку, серые джинсы и черные ботинки.
Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по Березовскому. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 694-75-00.
Приметы пропавшего: рост 150 см, карие глаза, черные волосы, худощавое телосложение.
На момент пропажи он был одет в черную куртку, серые джинсы и черные ботинки.
Розыском пропавшего занимается отдел МВД России по Березовскому. Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 694-75-00.
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