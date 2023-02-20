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Пропавшая в Верхней Пышме школьница нашлась живой и невредимой
Происшествия
Фото: МО МВД России «Верхнепышминский»
Школьница из Верхней Пышмы, о поисках которой сообщалась ранее, нашлась живой и невредимой. Девочка-подросток оказалась ещё одним из тех детей, кто устраивает всеобщий переполох, «забыв» сообщить взрослым о своём желании погулять немногим дольше обычного.
Хватились девочку вчера, 20-го февраля, когда она ушла из дома ранним утром, да так и не вернулась. Полицейские частенько пытаются отказать в начале поисков пропавшего человека, ссылаясь на якобы существующее правило принимать подобные заявления только через 72 часа после его пропажи. Но на деле они обязаны начинать поиски, как только родственники или близкие «испарившегося» просят это сделать. В данном случае так и случилось — сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский» распространили ориентировку на девочку Богдану (в том числе — по СМИ) сразу после обращения родных. И, как оказалось, не зря.
Богдана вернулась домой сама, но только после того, как узнала, что в городе ведутся её поиски. Кто знает, сколько ещё гуляла бы школьница, не поднимись переполох по поводу её исчезновения.
Хватились девочку вчера, 20-го февраля, когда она ушла из дома ранним утром, да так и не вернулась. Полицейские частенько пытаются отказать в начале поисков пропавшего человека, ссылаясь на якобы существующее правило принимать подобные заявления только через 72 часа после его пропажи. Но на деле они обязаны начинать поиски, как только родственники или близкие «испарившегося» просят это сделать. В данном случае так и случилось — сотрудники МО МВД России «Верхнепышминский» распространили ориентировку на девочку Богдану (в том числе — по СМИ) сразу после обращения родных. И, как оказалось, не зря.
Богдана вернулась домой сама, но только после того, как узнала, что в городе ведутся её поиски. Кто знает, сколько ещё гуляла бы школьница, не поднимись переполох по поводу её исчезновения.
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