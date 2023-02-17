В Верхней Пышме пропала школьница

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме сотрудники полиции разыскивают пропавшую девочку. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в МО МВД России «Верхнепышминский».Богдана Евгеньевна Начинова 2008 года рождения ушла из дома 20 февраля в 06.00. Сейчас ее местонахождение неизвестно.Приметы школьницы: славянская внешность, рост 165 см, худощавое телосложение, русые волосы до плеч, серые глаза, тонкие губы.На момент пропажи девочка была одета в черный пуховик длиной до колен с капюшоном, светло серый снуд на голове и черные ботинки на рифлёной подошве.На розыск девочки ориентированы дежурные наряды полиции, организованы розыскные мероприятия. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Богданы, просят сообщить информацию в дежурную часть МО МВД России «Верхнепышминский» по номерам: 02, (834368) 5-36-92, в инспекцию по делам несовершеннолетних 8(34368)3-22-63, или отдел полиции (дислокация г Среднеуральск) 7-31-00.