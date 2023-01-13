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Пропавшую в Березовском девочку нашли

12.55 Пятница, 13 января 2023
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Березовском завершены поиски пропавшей 14-летней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

Напомним, что 14-летняя Шахноза пропала 12 января. Поисками девочки занимались полицейские и волонтеры поискового отряда. Шахнозу нашли сегодня живой.

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – рассказали в «Прорыве».


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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09:29 В Березовском пропала 14-летняя девочка
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20:15 Водонапорной башне в центре Екатеринбурга обновили крышу
19:56 Суд оставил в СИЗО обвиняемого в терроризме активиста из Екатеринбурга
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