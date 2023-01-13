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Пропавшую в Березовском девочку нашли
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Березовском завершены поиски пропавшей 14-летней девочки. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
Напомним, что 14-летняя Шахноза пропала 12 января. Поисками девочки занимались полицейские и волонтеры поискового отряда. Шахнозу нашли сегодня живой.
Напомним, что 14-летняя Шахноза пропала 12 января. Поисками девочки занимались полицейские и волонтеры поискового отряда. Шахнозу нашли сегодня живой.
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» – рассказали в «Прорыве».
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