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В Березовском пропала 14-летняя девочка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Березовском пропала 14-летняя Шахноза Бобокалонова. Ее местонахождение неизвестно с 12 января. Поиском девочки занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные длинные волосы.
На момент пропажи девочка была одета в черную куртку длиной по колено с меховым капюшоном, черные джинсы и черные бархатные сапоги. С собой она брала сине-белый рюкзак.
Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Шахнозы Бобокалоновой, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00. Также можно сообщить сведения координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.
Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные длинные волосы.
На момент пропажи девочка была одета в черную куртку длиной по колено с меховым капюшоном, черные джинсы и черные бархатные сапоги. С собой она брала сине-белый рюкзак.
Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Шахнозы Бобокалоновой, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00. Также можно сообщить сведения координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.
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