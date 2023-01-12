В Березовском пропала 14-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском пропала 14-летняя Шахноза Бобокалонова. Ее местонахождение неизвестно с 12 января. Поиском девочки занимаются сотрудники полиции и волонтеры поискового отряда «Прорыв».Приметы пропавшей: рост 160 см, худощавое телосложение, карие глаза, черные длинные волосы.На момент пропажи девочка была одета в черную куртку длиной по колено с меховым капюшоном, черные джинсы и черные бархатные сапоги. С собой она брала сине-белый рюкзак.Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Шахнозы Бобокалоновой, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00. Также можно сообщить сведения координатору поиска Игорю 8 (962) 316-55-42.