В Свердловской области пропала 18-летняя девушка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Кедровка в Свердловской области 18-летняя Валерия Алексеевна Щупова. Ее местонахождение неизвестно с 31 декабря.Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.В день пропажи девушка была одета в темно-синюю куртку, черные леггинсы, черные ботинки и черную шапку.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерии Щуповой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.