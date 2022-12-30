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В Свердловской области пропала 18-летняя девушка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Кедровка в Свердловской области 18-летняя Валерия Алексеевна Щупова. Ее местонахождение неизвестно с 31 декабря.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи девушка была одета в темно-синюю куртку, черные леггинсы, черные ботинки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерии Щуповой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшей: рост 165 см, худощавое телосложение, карие глаза, темно-русые волосы.
В день пропажи девушка была одета в темно-синюю куртку, черные леггинсы, черные ботинки и черную шапку.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Валерии Щуповой, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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