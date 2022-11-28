Два мальчика пропали в Екатеринбурге



Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу



Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропали два мальчика – 11-летний Никита Александрович Горшков и 10-летний Виктор Олегович Шиловских. Предположительно, дети могут находиться вместе.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, Никита Горшков 29 ноября около 10.00 ушел из дома на улице Колхозников в школу и до сих пор не вернулся. Виктор Шиловских ушел за хлебом из дома на улице Агрономической 30 ноября около 11.00. Его местонахождение тоже неизвестно.Приметы 11-летнего Никиты: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы с челкой, зеленые глаза, на левой щеке родинка. Из дома он ушел в черной куртке до колен с капюшоном (внутри подклад из белого меха), темно-серых болоньевых брюках, черных коротких кожаных ботинках на шнуровке и липучках и в вязанной темно-синей шапке с загибом.Приметы 10-летнего Виктора: рост 150 см, среднее телосложение, темные волосы, стрижка «ежик». На момент пропажи он был одет в синюю куртку-парку с капюшоном, темно-серые школьные брюки, черные короткие кожаные ботинки на шнуровке и липучках и в вязанную темно-синюю шапку с загибом.Полиция Екатеринбурга ищет пропавших детей и просит всех, кто знает что-либо об их местонахождении, сообщить информацию по телефонам: 8 (343) 356-42-13 (розыск Горшкова), 8 (343) 356-42-12, 8 (343) 356-42-75, +7 (999) 368-14-06 (розыск Шиловских) либо 02 (102 по мобильному).