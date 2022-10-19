В Екатеринбурге больше трех недель ищут пропавшего подростка
Происшествия
Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге пропал 17-летний Глеб Владимирович Кычаков. Он ушел из дома на улице Академика Постовского, 16 ночью 5 октября и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшего: рост 188-190 см, худощавое телосложение, темные волосы длиной до плеч, карие глаза, прямой нос, средние губы.
На момент ухода из дома парень был одет в черное пальто до колен, черные штаны и черные ботинки.
Полиция Екатеринбурга разыскивает 17-летнего Глеба Кычакова и просит всех, кто знает что-либо о его местонахождении, сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).
Приметы пропавшего: рост 188-190 см, худощавое телосложение, темные волосы длиной до плеч, карие глаза, прямой нос, средние губы.
На момент ухода из дома парень был одет в черное пальто до колен, черные штаны и черные ботинки.
Полиция Екатеринбурга разыскивает 17-летнего Глеба Кычакова и просит всех, кто знает что-либо о его местонахождении, сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).
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