Волонтеры и полиция ищут в Свердловской области пропавшего подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В селе Новоалексеевское Свердловской области пропал 13-летний Эдуард Гашев. Его местонахождение неизвестно с 5 октября.Приметы пропавшего: рост 150 см, карие глаза, серые волосы.На момент пропажи он был одет в синюю спортивную кофту, серые спортивные штаны и зеленые кроссовки.Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Первоуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Эдуарда, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 964-82-21 либо 102 (02).