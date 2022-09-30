Волонтеры и полиция ищут в Свердловской области пропавшего подростка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В селе Новоалексеевское Свердловской области пропал 13-летний Эдуард Гашев. Его местонахождение неизвестно с 5 октября.
Приметы пропавшего: рост 150 см, карие глаза, серые волосы.
На момент пропажи он был одет в синюю спортивную кофту, серые спортивные штаны и зеленые кроссовки.
Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Первоуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Эдуарда, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 964-82-21 либо 102 (02).
Приметы пропавшего: рост 150 см, карие глаза, серые волосы.
На момент пропажи он был одет в синюю спортивную кофту, серые спортивные штаны и зеленые кроссовки.
Розыском пропавшего занимается ОМВД России по Первоуральску. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Эдуарда, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 964-82-21 либо 102 (02).
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