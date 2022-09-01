Пропавшего подростка ищут в Екатеринбурге уже две недели
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге уже две недели ищут пропавшего 15-летнего Никиту Вячеславовича Гурьянова. Напомним, что он ушёл из дома еще 25 августа и до сих пор не вернулся.
Приметы подростка: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы.
В день пропажи Никита был одет в черную ветровку, голубую кофту, черные спортивные брюки и серые кроссовки.
В поисках пропавшего участвуют волонтёры поисковых отрядов. Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы подростка: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы.
В день пропажи Никита был одет в черную ветровку, голубую кофту, черные спортивные брюки и серые кроссовки.
В поисках пропавшего участвуют волонтёры поисковых отрядов. Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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