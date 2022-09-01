В Березовском ищут пропавшего подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском пропал 15-летний Михаил Васин. Его местонахождение неизвестно с 1 сентября.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы.В день пропажи подросток был одет в темно-серую футболку, черные спортивные штаны, черную кофту и белые кроссовки с красными вставками.Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Васина, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 или 02.