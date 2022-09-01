В Березовском ищут пропавшего подростка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Березовском пропал 15-летний Михаил Васин. Его местонахождение неизвестно с 1 сентября.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы.
В день пропажи подросток был одет в темно-серую футболку, черные спортивные штаны, черную кофту и белые кроссовки с красными вставками.
Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Васина, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 или 02.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы.
В день пропажи подросток был одет в темно-серую футболку, черные спортивные штаны, черную кофту и белые кроссовки с красными вставками.
Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Михаила Васина, просят сообщить информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 или 02.
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