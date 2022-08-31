В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге пропал 15-летний Никита Вячеславович Гурьянов. Его местонахождение неизвестно с 25 августа.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы.
На момент пропажи он был одет в черную ветровку, голубую кофту, черные спортивные брюки и серые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Гурьянова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы.
На момент пропажи он был одет в черную ветровку, голубую кофту, черные спортивные брюки и серые кроссовки.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Гурьянова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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