В Екатеринбурге ищут пропавшего подростка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 15-летний Никита Вячеславович Гурьянов. Его местонахождение неизвестно с 25 августа.Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы.На момент пропажи он был одет в черную ветровку, голубую кофту, черные спортивные брюки и серые кроссовки.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Никиты Гурьянова, просят сообщить информацию по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.