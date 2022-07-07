В Екатеринбурге пропал 16-летний подросток

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 16-летний Павел Сергеевич Бастриков. Он ушел из дома по улице Академика Бардина, 33 около 14:00 12 июля и до сих пор не вернулся.Приметы пропавшего: рост 192 см, выглядит на 20-22 года, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, карие глаза, на лице большое количество прыщей. На голове парня есть шрам в височной части справа, на правом колене родимо пятно, а под коленями ярко выраженные вены из-за варикоза. Отмечается, что подросток косолапит.Всех, кто знает что-либо о местонахождении 16-летнего Павла, просят сообщить информацию по телефонам: 8 (343) 356-44-35, 8 (343) 356-49-04 (отдел по делам несовершеннолетних ОП № 4); 8 (343) 356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).