В Екатеринбурге нашли тело пропавшей две недели назад девушки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 22-летней Екатерины Зыковой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».Екатерина Зыкова пропала 30 июня. Сегодня, 14 июля, появилось сообщение о ее гибели.«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – сказали в поисковом отряде.Обстоятельства произошедшего не уточняются.