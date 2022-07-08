В Екатеринбурге нашли тело пропавшей две недели назад девушки
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге завершены поиски пропавшей 22-летней Екатерины Зыковой. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
Екатерина Зыкова пропала 30 июня. Сегодня, 14 июля, появилось сообщение о ее гибели.
«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – сказали в поисковом отряде.
Обстоятельства произошедшего не уточняются.
Екатерина Зыкова пропала 30 июня. Сегодня, 14 июля, появилось сообщение о ее гибели.
«Найдена, погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким», – сказали в поисковом отряде.
Обстоятельства произошедшего не уточняются.
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