Волонтеры и полиция ищут пропавшую в Екатеринбурге школьницу

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 13-летняя Маргарита Лапина. Ее местонахождение неизвестно с 28 июня.Приметы пропавшей: рост 152 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза.На момент пропажи она была одета в черную толстовку с рисунком «роза», черные джинсы с рваными коленями и бежевые кеды. С собой у девочки была сумка через плечо.Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргариты Лапиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-04 или 02.