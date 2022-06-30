Волонтеры и полиция ищут пропавшую в Екатеринбурге школьницу
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 13-летняя Маргарита Лапина. Ее местонахождение неизвестно с 28 июня.
Приметы пропавшей: рост 152 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза.
На момент пропажи она была одета в черную толстовку с рисунком «роза», черные джинсы с рваными коленями и бежевые кеды. С собой у девочки была сумка через плечо.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргариты Лапиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-04 или 02.
Приметы пропавшей: рост 152 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза.
На момент пропажи она была одета в черную толстовку с рисунком «роза», черные джинсы с рваными коленями и бежевые кеды. С собой у девочки была сумка через плечо.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргариты Лапиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-04 или 02.
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