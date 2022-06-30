Волонтеры и полиция ищут пропавшую в Екатеринбурге школьницу

09.54 Среда, 6 июля 2022
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 13-летняя Маргарита Лапина. Ее местонахождение неизвестно с 28 июня.

Приметы пропавшей: рост 152 см, среднее телосложение, черные волосы до плеч, карие глаза.

На момент пропажи она была одета в черную толстовку с рисунком «роза», черные джинсы с рваными коленями и бежевые кеды. С собой у девочки была сумка через плечо.

Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 4. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Маргариты Лапиной, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-04 или 02.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Пенсионерка пропала в Ирбитском районе
30 июня 2022
В столице Урала пропала 28-летняя девушка
01 июля 2022
В Свердловской области уже вторую неделю ищут пропавшего мужчину
29 июня 2022
Нуждающаяся в медицинской помощи бабушка пропала в Свердловской области
04 июля 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Был судим за мошенничество, просил политическое убежище в Украине, ведёт бизнес в стране НАТО

Что известно об оскандалившемся на всю Россию Денисе Тасакове – директоре уральского завода... который официально уже и не директор
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
14:49 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 92 человек
14:16 Колумбийские цветы альстромерии сожгут в Свердловской области
13:57 «Урал Fresh Fest» пройдет в Екатеринбурге уже на этой неделе
13:24 Компания «Сима-Ленд» планирует переехать в Сысертский район из Екатеринбурга
12:56 В Екатеринбурге три частных театра открывают совместную сценическую площадку
12:21 Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Нижнем Тагиле
11:55 В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточной
11:23 В Краснотурьинске женщина во сне придавила двухмесячную дочь
10:52 В Свердловской области вынесли приговор члену наркогруппировки
10:26 Куйвашев заявил, что для новой школы на Уктусе в Екатеринбурге необходимо построить улицу Рощинскую
09:54 Волонтеры и полиция ищут пропавшую в Екатеринбурге школьницу
09:25 Пожарные спасли человека из задымленной многоэтажки в Нижнем Тагиле
20:45 Для внуков изуродованной в Екатеринбурге собачки Моти подыскивают хозяев
20:17 Екатеринбургскому «Казанове» придётся съехать из старинного особняка в центре города
19:42 Из-за «жовто-блакитного» цвета фонтан в Каменске-Уральском сделали однотонным
18:50 Суд в Екатеринбурге отменил штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
18:25 Кошки и собаки екатеринбуржцев станут посетителями Ельцин Центра
18:23 Губернатор Пермского края посетил производственные площадки УГМК
17:59 Пожар на свалке в районе аэропорта Кольцово локализовали
17:17 «УГМК-Застройщик» и Сбербанк договорились о сотрудничестве по развитию квартала «Екатеринбург-Сити»
16:50 Двух свердловчан осудят за незаконную рубку леса
16:21 В Екатеринбурге оштрафовали 19-летнего автолюбителя за отказ снять тонировку
15:56 Мэрия Екатеринбурга сдает в аренду землю около автовокзала «Золотой»
15:24 ХК «Автомобилист» заключил контракт с защитником Ником Эбертом
14:53 Куйвашев и «СКБ Контур» договорились о поддержке талантливых школьников
14:25 Обвиняемый в покушении на убийство школьницы в Нижней Синячихе останется в СИЗО
Все новости Свердловской области
13:18 В МВД сообщили о задержании трёх генералов МВД по обвинению в злоупотреблении полномочиями
19:54 Правительство Омской области заключило соглашение о сотрудничестве с одной из крупнейших горно-металлургических компаний России
19:23 После видеообращения жителей Орска к Путину из-за протеста против строительства карьера мэр отправил проект на доработку
17:42 В России зарегистрировали назальную вакцину от COVID-19 «Салнавак»
16:43 Песков опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина приехать в Россию
16:39 В шахте в Кузбассе произошло обрушение породы
16:37 В России начали продавать ввезённые по параллельному импорту MacBook
14:48 Туроператоры не надеются на большой поток туристов в Финляндию после снятия ограничений
12:39 Япония внесла в санкционный список ещё 57 россиян и 6 компаний
11:31 Volvo Group планирует сократить часть сотрудников в России
18:17 Песков прокомментировал ситуацию с ограничением транзита в Калининград
15:38 Составлен рейтинг качества дорог среди регионов России
15:11 IKEA начнёт онлайн-распродажу оставшихся товаров 5 июля
15:05 Папа Франциск собирается посетить Москву и Киев
10:42 В Оренбургской области в результате ДТП погибли 8 человек
10:16 В Москве задержана объявленная в розыск экс-зампрокурора Новосибирской области
09:50 МЧС сообщает о крупном пожаре в столице Тывы
09:33 В Дании в результате стрельбы в торговом центре погибли три человека, еще несколько ранены
17:33 Аксенов объяснил задымление в районе Крымского моста учениями
16:10 Глава Якутии сообщил об одном выжившем при крушении самолета Ан-2
15:31 В Госдуму внесен законопроект о «спецмерах в экономике» при проведении «военных операций» за рубежом
12:16 Экипаж Ми-8 «Полярных авиалиний» обнаружил пропавший Ан-2 на склоне горы
12:00 Хинштейн: в законопроект о частной охранной деятельности внесли категорию «телохранитель»
11:11 Роспотребнадзор объявил о снятии ковидных ограничений, в том числе масочного режима
10:38 В Новосибирске ученый Дмитрий Колкер арестован по подозрению в госизмене до конца августа
10:07 Житель Якутска поймал упавшего с 12 этажа 5-летнего ребенка
Все новости России и мира
14:49 Коронавирус в Свердловской области выявили еще у 92 человек
14:16 Колумбийские цветы альстромерии сожгут в Свердловской области
13:57 «Урал Fresh Fest» пройдет в Екатеринбурге уже на этой неделе
13:56 Более 80 процентов населенных пунктов Пермского края имеют точные границы
13:24 Компания «Сима-Ленд» планирует переехать в Сысертский район из Екатеринбурга
12:56 В Екатеринбурге три частных театра открывают совместную сценическую площадку
12:50 В субботу в Прикамье пройдет сразу три фестиваля
12:44 Студенты Пермского Политеха сконструировали электрический мини-экскаватор
12:39 Живопись, мода, история и поэзия: новые экспозиции в «Горьковке»
12:21 Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Нижнем Тагиле
11:55 В Екатеринбурге закроют движение транспорта по улице Дальневосточной
11:23 В Краснотурьинске женщина во сне придавила двухмесячную дочь
10:52 В Свердловской области вынесли приговор члену наркогруппировки
10:26 Куйвашев заявил, что для новой школы на Уктусе в Екатеринбурге необходимо построить улицу Рощинскую
09:54 Волонтеры и полиция ищут пропавшую в Екатеринбурге школьницу
09:48 В Красновишерске должник по алиментам попытался скрыться от судебных приставов на острове
09:25 Пожарные спасли человека из задымленной многоэтажки в Нижнем Тагиле
20:45 Для внуков изуродованной в Екатеринбурге собачки Моти подыскивают хозяев
20:17 Екатеринбургскому «Казанове» придётся съехать из старинного особняка в центре города
19:42 Из-за «жовто-блакитного» цвета фонтан в Каменске-Уральском сделали однотонным
18:50 Суд в Екатеринбурге отменил штраф в 50 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ
18:25 Кошки и собаки екатеринбуржцев станут посетителями Ельцин Центра
18:23 Губернатор Пермского края посетил производственные площадки УГМК
17:59 Пожар на свалке в районе аэропорта Кольцово локализовали
17:17 «УГМК-Застройщик» и Сбербанк договорились о сотрудничестве по развитию квартала «Екатеринбург-Сити»
16:50 Двух свердловчан осудят за незаконную рубку леса
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK