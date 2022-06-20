В столице Урала пропала 14-летняя девочка
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
В Кировском районе Екатеринбурга пропала 14-летняя Кристина Николаевна Матвеева. Ее местонахождение неизвестно с 22 июня.
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы ниже плеч.
На момент пропажи она была одета в черную кожаную куртку, серо-черные джинсы, кеды цвета хаки. С собой у нее была сумка-шопер.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №2 Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины Матвеевой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-02 либо 102 (02).
Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы ниже плеч.
На момент пропажи она была одета в черную кожаную куртку, серо-черные джинсы, кеды цвета хаки. С собой у нее была сумка-шопер.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №2 Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины Матвеевой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-02 либо 102 (02).
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