В столице Урала пропала 14-летняя девочка

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Кировском районе Екатеринбурга пропала 14-летняя Кристина Николаевна Матвеева. Ее местонахождение неизвестно с 22 июня.Приметы пропавшей: рост 165 см, среднее телосложение, серо-голубые глаза, светлые волосы ниже плеч.На момент пропажи она была одета в черную кожаную куртку, серо-черные джинсы, кеды цвета хаки. С собой у нее была сумка-шопер.Розыском пропавшей занимается отдел полиции №2 Всех, кто знает что-либо о местонахождении Кристины Матвеевой, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-02 либо 102 (02).