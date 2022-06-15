В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшую школьницу
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В микрорайоне Кольцово в Екатеринбурге пропала 14-летняя Ульяна Слесаренко. Ее местонахождение неизвестно с 18 июня.
Приметы пропавшей: рост 158-160 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы, веснушки на лице.
В день пропажи была одета в бело-сине-красны штаны в крупную клетку, серую топ-майку и белые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ульяны, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-16 либо 102 (02).
Приметы пропавшей: рост 158-160 см, худощавое телосложение, карие глаза, русые волосы, веснушки на лице.
В день пропажи была одета в бело-сине-красны штаны в крупную клетку, серую топ-майку и белые кроссовки.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции №6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Ульяны, просят сообщить информацию по телефонам 8 (343) 356-42-16 либо 102 (02).
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