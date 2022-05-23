Волонтеры и полиция ищут пропавшего подростка в Березовском

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Березовском пропал 17-летний Артем Андреевич Равдин. Его местонахождение неизвестно с 28 мая.Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, темные волосы.На момент пропажи парень был одет в светлую кофту с капюшоном, темные джинсы и камуфляжные кроссовки.Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Артема Равдина, просят сообщать информацию по телефону +7 (343) 694-75-00 или 02.