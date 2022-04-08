На стройплощадке строящегося ЖК «Архитектон» в Екатеринбурге погиб рабочий

Стройка этого ЖК, связанного с «Корпорацией "Маяк"», уже не раз фигурировала в новостях не в самом лучшем свете.

21.03 Пятница, 8 апреля 2022
Происшествия
Фото: Марина Митрохина
На стройплощадке строящегося ЖК «Архитектон» в Екатеринбурге погиб рабочий. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, сегодня, 8 апреля, на территории строящегося жилого комплекса «Архитектон» на улице Декабристов с высоты на работника упал неустановленный предмет. В результате работник погиб, несмотря на то, что был в каске.

Прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего. На место происшествия уже выезжала заместитель прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Оксана Амелина.

Отметим, что застройщиком жилого комплекса является ООО СЗ «ДОМ», возглавляемое Тимофеем Владимировичем Коньковым – сыном основателя ООО «Корпорация "Маяк"». Стройка ведется на территории снесенного здания ПРОМЭКТа.

Эта стройплощадка, помимо того, что сам снос ПРОМЭКТа вызвал протесты горожан, сопровождалась и другими инцидентами – так, уже после сноса конструктивистского здания рядом с котлованом будущего ЖК «Архитектон» начал трескаться асфальт, после чего представители застройщика переместили вглубь участка строительный забор, и жители обвинили их в захвате части двора жилого дома на Красноармейской, 78А.

Сейчас также рассматривается дело по иску прокуратуры к фирмам, часть из которых аффилирована с Корпорацией «Маяк» (ООО «ГУП Инвестстрой», и другие), участвовавших в сносе здания ПРОМЭКТа – иск был подан прокурором в интересах жителей дома на Красноармейской, которые зафиксировали после начала демонтажных работ разрушения и трещины, и связывают эти разрушения опять же с подрядчиками застройщика. В настоящий момент по данному делу проводится экспертиза, которая должна установить вину застройщика.

А осенью 2021 года стройка ЖК «Архитектон» отметилась тем, что из-за ветра улетел огораживающий её забор, часть секций упала в котлован.

Также мы писали, что корпорация «Маяк» грозила судами за неправильное, по их мнению, освещение этих событий.

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Виктор Кондратенко © Вечерние ведомости
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