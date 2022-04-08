На стройплощадке строящегося ЖК «Архитектон» в Екатеринбурге погиб рабочий Стройка этого ЖК, связанного с «Корпорацией "Маяк"», уже не раз фигурировала в новостях не в самом лучшем свете.

21.03 Пятница, 8 апреля 2022

Происшествия