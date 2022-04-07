Пропавшего мальчика нашли в Екатеринбурге

–Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД в отношении подростка и его законного представителя проводится профилактическая работа в целях недопущения впредь подобных ситуаций, – добавили в УМВД по Екатеринбургу.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости