Пропавшего мальчика нашли в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В столице Урала завершены поиски 12-летнего Даниила Ожегова, который пропал 6 апреля. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу.
Местонахождение мальчика уже установлено, он жив и здоров. В отношении ребенка не было совершено противоправных действий.
Местонахождение мальчика уже установлено, он жив и здоров. В отношении ребенка не было совершено противоправных действий.
–Службой по делам несовершеннолетних территориального ОВД в отношении подростка и его законного представителя проводится профилактическая работа в целях недопущения впредь подобных ситуаций, – добавили в УМВД по Екатеринбургу.
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