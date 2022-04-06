В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропал 12-летний Даниил Ожегов. Его местонахождение неизвестно со вчерашнего дня, 6 апреля.
Приметы пропавшего: рост 156 см, плотное телосложение, карие глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам на левой брови и веснушки.
В день пропажи мальчик был одет в демисезонную куртку с капюшоном темного цвета и черные сапоги.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Даниила Ожегова, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02.
Приметы пропавшего: рост 156 см, плотное телосложение, карие глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам на левой брови и веснушки.
В день пропажи мальчик был одет в демисезонную куртку с капюшоном темного цвета и черные сапоги.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Даниила Ожегова, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02.
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