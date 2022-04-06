В Екатеринбурге пропал 12-летний мальчик

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 12-летний Даниил Ожегов. Его местонахождение неизвестно со вчерашнего дня, 6 апреля.Приметы пропавшего: рост 156 см, плотное телосложение, карие глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам на левой брови и веснушки.В день пропажи мальчик был одет в демисезонную куртку с капюшоном темного цвета и черные сапоги.Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Даниила Ожегова, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02.