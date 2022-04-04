Завершены поиски восьмилетней девочки в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге завершены поиски восьмилетней Екатерины Назарьян, которая пропала сегодня, 4 апреля.
В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что девочка найдена живой и здоровой. С ней все хорошо.
– Она гуляла недалеко от дома по причине того, что в школе отменили уроки. Сообщить близким о том, где она находится, девочка не могла, т.к. дома забыла телефон. За помощью к представителям МВД обратилась мама ребёнка – она лично пришла к начальнику территориального ОВД. Для розыска школьницы был поднят по тревоге личный состав отдела полиции, – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что поиски пропавшей девочки начались сегодня утром. Ребенка искали волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции.
В поисковом отряде «Прорыв» сообщили, что девочка найдена живой и здоровой. С ней все хорошо.
– Она гуляла недалеко от дома по причине того, что в школе отменили уроки. Сообщить близким о том, где она находится, девочка не могла, т.к. дома забыла телефон. За помощью к представителям МВД обратилась мама ребёнка – она лично пришла к начальнику территориального ОВД. Для розыска школьницы был поднят по тревоге личный состав отдела полиции, – добавил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Напомним, что поиски пропавшей девочки начались сегодня утром. Ребенка искали волонтеры поискового отряда и сотрудники полиции.
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