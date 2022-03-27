Восьмилетняя девочка пропала в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала восьмилетняя Екатерина Назарьян. Ее местонахождение неизвестно с 4 апреля.
Приметы пропавшей: рост 135 см, плотное телосложение, светло-зеленые глаза, русые волосы длиной ниже плеч.
В день пропажи она была одета в бежевый пуховик с капюшоном (на капюшоне бежевых мех) ниже колена, белые сапоги, темно-синие колготки, синюю школьную форму, белую рубашку и светло-розовую шапку. С собой у нее был школьный синий рюкзак с бабочками.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 9. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Екатерины, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-09 или 02.
Приметы пропавшей: рост 135 см, плотное телосложение, светло-зеленые глаза, русые волосы длиной ниже плеч.
В день пропажи она была одета в бежевый пуховик с капюшоном (на капюшоне бежевых мех) ниже колена, белые сапоги, темно-синие колготки, синюю школьную форму, белую рубашку и светло-розовую шапку. С собой у нее был школьный синий рюкзак с бабочками.
Розыском пропавшей занимается отдел полиции № 9. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Екатерины, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-09 или 02.
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