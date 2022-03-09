В Заречном нашли тело пропавшего подростка
Происшествия
Фото: Вечерние ведомости
В Заречном нашли тело 17-летнего Виталия Туева, который пропал 5 марта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Ранее следственный отдел по городу Заречный СКР по факту безвестного исчезновения подростка возбуждал уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), чтобы следственным путем наиболее тщательно и оперативно выяснить все обстоятельства пропажи несовершеннолетнего и найти его.
Тело подростка нашли вчера, 16 марта, в лесополосе около города Заречный. При внешнем осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено. Тело направили на экспертизу для выяснения давности и причины смерти.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что в поисковых мероприятиях было задействовано порядка 200 человек из числа сотрудников полиции, военных и волонтеров поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт». Обнаружили тело юноши супруги Наталья и Николай Волковы, возглавляющие поисковый отряд «Прорыв» более пяти лет.
Ранее следственный отдел по городу Заречный СКР по факту безвестного исчезновения подростка возбуждал уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), чтобы следственным путем наиболее тщательно и оперативно выяснить все обстоятельства пропажи несовершеннолетнего и найти его.
Тело подростка нашли вчера, 16 марта, в лесополосе около города Заречный. При внешнем осмотре признаков криминальной смерти не обнаружено. Тело направили на экспертизу для выяснения давности и причины смерти.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых добавил, что в поисковых мероприятиях было задействовано порядка 200 человек из числа сотрудников полиции, военных и волонтеров поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт». Обнаружили тело юноши супруги Наталья и Николай Волковы, возглавляющие поисковый отряд «Прорыв» более пяти лет.
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