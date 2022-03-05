В Заречном полиция и волонтеры ищут пропавшего подростка
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Заречном пропал 17-летний Виталий Сергеевич Туев. Его местонахождение неизвестно с 5 марта.
Приметы пропавшего: рост 162 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы. На правой руке от запястья до локтя татуировка в виде черепа.
В день пропажи подросток был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные замшевые ботинки и черную вязаную шапку.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Заречный». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Туева, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 772-10-59 или 02.
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Приметы пропавшего: рост 162 см, худощавое телосложение, серо-зеленые глаза, русые волосы. На правой руке от запястья до локтя татуировка в виде черепа.
В день пропажи подросток был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные замшевые ботинки и черную вязаную шапку.
Розыском пропавшего занимается МО МВД России «Заречный». Всех, кто знает что-либо о местонахождении Виталия Туева, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 772-10-59 или 02.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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05 марта 2022
05 марта 2022