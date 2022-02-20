Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшую 15-летнюю девочку
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропала 15-летняя Мария Потапьева. Ее местонахождение неизвестно с 19 февраля.
Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, карие глаза, тёмные короткие волосы до плеч.
На момент пропажи она была одета в темно-зеленый пуховик с капюшоном, серые джинсы, чёрные кроссовки с цветными полосками по бокам и черную кофту.
Розыском девочки занимается отдел полиции №6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марии, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02.
Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, карие глаза, тёмные короткие волосы до плеч.
На момент пропажи она была одета в темно-зеленый пуховик с капюшоном, серые джинсы, чёрные кроссовки с цветными полосками по бокам и черную кофту.
Розыском девочки занимается отдел полиции №6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марии, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Свердловской области ищут 44-летнего мужчину
20 февраля 2022
20 февраля 2022
Волонтеры просят помочь найти родственников мужчины, который находится в больнице Екатеринбурга
18 февраля 2022
18 февраля 2022
Свердловчан предупредили о сильном ветре 18 февраля
17 февраля 2022
17 февраля 2022