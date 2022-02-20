Полиция и волонтеры ищут в Екатеринбурге пропавшую 15-летнюю девочку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропала 15-летняя Мария Потапьева. Ее местонахождение неизвестно с 19 февраля.Приметы пропавшей: рост 160 см, плотное телосложение, карие глаза, тёмные короткие волосы до плеч.На момент пропажи она была одета в темно-зеленый пуховик с капюшоном, серые джинсы, чёрные кроссовки с цветными полосками по бокам и черную кофту.Розыском девочки занимается отдел полиции №6. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Марии, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 356-42-06 или 02.