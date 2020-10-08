Росгвардеец покончил с собой в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Александр Глуз / ural.kp.ru
В одной из частей Екатеринбурга военнослужащий Росгвардии покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ТАСС.
Как рассказали в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, по факту инцидента проводится проверка.
– Выясняются подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, – добавили в ведомстве.
Как рассказали в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, по факту инцидента проводится проверка.
– Выясняются подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, – добавили в ведомстве.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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