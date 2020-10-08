Росгвардеец покончил с собой в Екатеринбурге

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В одной из частей Екатеринбурга военнослужащий Росгвардии покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает ТАСС.Как рассказали в пресс-службе Уральского округа Росгвардии, по факту инцидента проводится проверка.– Выясняются подробные обстоятельства случившегося, а также причины, подтолкнувшие к такому поступку. Родным военнослужащего будут оказаны помощь и меры социальной поддержки в соответствии с законодательством, – добавили в ведомстве.