Тысячи человек в центре Екатеринбурга остались без отопления и горячей воды

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге целый микрорайон уже третий день остается без отопления и горячей воды. Жители домов на улицах Гурзуфская, Московская и Радищева и ещё ряда улиц вынуждены оставаться без тепла.На сайте УК «Верх-Исетская» указано, что отопление отключили 29 сентября в 18:00 в связи с ремонтными работами на участке тепломагистрали М-22. Однако сами жители этих домов сообщили, что перебои с водой и отоплением начались еще 28 сентября. «По сути, отопления нет с 28 сентября, батареи были холодными уже к вечеру, горячая вода отсутствовала тоже», - рассказал veved.ru один из жителей улицы Московской.В ЕТК же считают, что вопросы жителей и СМИ о том, почему несколько десятков домов остались без тепла являются «отвлекающими от работы» и называют такие вопросы «порочной практикой».«Была реконструкция тепловой магистрали, но она уже завершена. Все подключено, все в работе, то есть горячее водоснабжение по новой трассе подается потребителям. Проблем там нет. Если есть какие-то локальные проблемы, то управляющая компания от Энергосбыта получает уведомление на официальном бланке о том, что с такого-то по такое-то число не будет, например, горячей воды в течение ремонта там-то и там-то. Там конкретно указано время, дата и проведение ремонтных работ», — ответил «Вечерним ведомостям» главный специалист Дмитрий Бурдаков, — «У нас какая-то неправильная позиция у жителей. Они обращаются везде: в те инстанции, куда обращаться не надо. В свою управляющую компанию они почему-то не обращаются. У управляющей компании есть полная информация о сроках подключения тепла и сроках отключения, если есть повреждения. Обращаться в разные структуры, СМИ и так далее — это неправильно. Это порочная практика».В управляющей же компании «Верх-Исетская» опровергли информацию о том, что работы со стороны ЕТК завершены, а также подробно объяснили всю ситуацию.«Отсутствие теплоснабжения и горячего водоснабжения в жилых многоквартирных домах, является следствием аварийных ситуаций и незавершённых плановых ремонтных работ представителями АО «ЕТК», — рассказала veved.ru главный инженер УК «Верх-Исетская» Ольга Ерофеева.«Согласно уведомлению ПАО «Т Плюс» 62 дома в настоящий момент находятся без горячей воды. Из них: 12 домов подключенных от ЦТП Гурзуфская 9, 2 дома подключенных от ЦТП Гурзуфская 16г и 48 домов, запитанных от тепловой магистрали М-22 находятся без горячего водоснабжения, подключено только отопление, — сообщила Ольга Ерофеева, — Подключение 14 жилых многоквартирных домов от ЦТП Радищева 57А, согласно уведомлению АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет производиться после 18:00 30 сентября. По неофициальной информации от представителей АО «ЕТК» вопрос о включении данного ЦТП в работу пока остается открытым»Также в управляющей компании сообщили, что сегодня они уже связывались с представителями ЕТК по вопросу включению данного ЦТП в работу, и он пока остается открытым.Ольга Ерофеева добавила, что может прийти уведомление о продлении ремонтных работ на участке теплосети до данного центрального теплового пункта.«Также в настоящий момент отсутствует отопление в жилом доме по адресу: улица Чердынская, 22, следует отметить, что данный жилой дом не был подключен к централизованной системе отопления, согласно графика пуска тепла в жилые дома с 16 сентября, по причине повреждения на магистральном подающем трубопроводе АО «ЕТК». То есть до сих пор раскопки не завершены. ЕТК встали в работу только сегодня, — добавила Ольга Ерофеева, — также АО «ЕТК» проводит работы по устранению аварийных ситуаций на магистральных подающих трубопроводах системы отопления по следующим адресам: улица Посадская, д. 28/2, 28/3, улица Белореченская, д. 23/1, 23/2. По устранению аварийной ситуации по адресу Крауля, д. 4. Проводит работы АО «Екатеринбургэнерго».