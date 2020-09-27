Пропавшая в Свердловской области девочка погибла
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
Трехлетняя Гюнгина Александра, которая пропала в селе Покровском Каменского городского округа, найдена погибшей, об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».
«Найдена. Погибла. Глубочайшие соболезнования родным и близким!» - пишут в отряде.
Напомним, девочка пропала вчера, 27 сентября.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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