В свердловском селе пропала трёхлетняя девочка
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В посёлке Покровском в Свердловской области без вести пропала трёхлетняя Александра Гюнгина. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 101 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. В момент исчезновения была одета в белую ветровку с ярко-розовыми цветами, розовую футболку, серые с цветами лосины, джинсовые балетки с тремя цветочками и розовую повязку с бусинами.
Если вы видели пропавшую девочку – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру 89536069887.
Приметы: рост 101 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. В момент исчезновения была одета в белую ветровку с ярко-розовыми цветами, розовую футболку, серые с цветами лосины, джинсовые балетки с тремя цветочками и розовую повязку с бусинами.
Если вы видели пропавшую девочку – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру 89536069887.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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