В свердловском селе пропала трёхлетняя девочка

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В посёлке Покровском в Свердловской области без вести пропала трёхлетняя Александра Гюнгина. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».Приметы: рост 101 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, русые волосы. В момент исчезновения была одета в белую ветровку с ярко-розовыми цветами, розовую футболку, серые с цветами лосины, джинсовые балетки с тремя цветочками и розовую повязку с бусинами.Если вы видели пропавшую девочку – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру 89536069887.