В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Екатеринбурге пропал 11-летний Ямашев Артем, об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Рост мальчика 150-155 сантиметров. Телосложение Артема худощавое. У него русые волосы и серые глаза. В момент пропажи он был одет в белую толстовку с капюшоном, черные олимпийку и трико и черно-синие кеды с белой подошвой на шнуровке.
Всех, кому известна какая-либо информация, просят сообщать её по номеру 89000440220.
Рост мальчика 150-155 сантиметров. Телосложение Артема худощавое. У него русые волосы и серые глаза. В момент пропажи он был одет в белую толстовку с капюшоном, черные олимпийку и трико и черно-синие кеды с белой подошвой на шнуровке.
Всех, кому известна какая-либо информация, просят сообщать её по номеру 89000440220.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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