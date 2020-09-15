В Екатеринбурге ищут 11-летнего мальчика

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пропал 11-летний Ямашев Артем, об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Рост мальчика 150-155 сантиметров. Телосложение Артема худощавое. У него русые волосы и серые глаза. В момент пропажи он был одет в белую толстовку с капюшоном, черные олимпийку и трико и черно-синие кеды с белой подошвой на шнуровке.Всех, кому известна какая-либо информация, просят сообщать её по номеру 89000440220.