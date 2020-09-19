Мужчину, напавшего на представителей ЛГБТ, задержали в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который напал на компанию представителей ЛГБТ-сообщества из-за внешнего вида. Подозреваемый попал на камеру видеонаблюдения в центре города, после чего его смогли опознать сотрудники полиции.Как рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, по факту нападения на двух молодых людей в центре Екатеринбурга возбуждено уголовное дело. Нападавшему за это преступление грозит лишение свободы на срок до четырёх лет, однако ранее мужчина уже был замечен правоохранительными органами (групповое хулиганство, связанное с неповиновением власти), в связи с чем ему грозит до семи лет.Напомним, инцидент произошёл 19 сентября. Среди пострадавших был владелец уральского бренда одежды UNIQUE Андрей Аллегров. По его словам, конфликт начался, когда компания выходила из ресторана «Маккерони». Сначала в адрес пострадавших посыпались оскорбления из-за вида «как у геев», а затем инициатор конфликта начал применять силу и угрожать убийством. Кроме этого, у избитых отняли сотовые телефоны и часы.