На Урале могут находиться пропавшие в Башкортостане дети
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области могут находиться пропавшие в Республике Башкортостан 13-летний Ярослав Кудратов и 15-летний Данил Кондратьев. 20 сентября они ушли в неизвестном направлении, и до сих пор не вернулись.
Приметы Ярослава: рост 155 см, спортивного телосложения, вьющиеся светлые волосы и карие глаза. Был одет в оранжевую футболку, чёрные джинсы и чёрные сланцы.
Приметы Данила: рост 164 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серую толстовку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.
Если вы знаете, где могут находиться пропавшие дети – сообщите об этом инфоргу поиска Татьяне по номеру 89373652346.
Приметы Ярослава: рост 155 см, спортивного телосложения, вьющиеся светлые волосы и карие глаза. Был одет в оранжевую футболку, чёрные джинсы и чёрные сланцы.
Приметы Данила: рост 164 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серую толстовку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.
Если вы знаете, где могут находиться пропавшие дети – сообщите об этом инфоргу поиска Татьяне по номеру 89373652346.
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