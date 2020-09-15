На Урале могут находиться пропавшие в Башкортостане дети

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области могут находиться пропавшие в Республике Башкортостан 13-летний Ярослав Кудратов и 15-летний Данил Кондратьев. 20 сентября они ушли в неизвестном направлении, и до сих пор не вернулись.Приметы Ярослава: рост 155 см, спортивного телосложения, вьющиеся светлые волосы и карие глаза. Был одет в оранжевую футболку, чёрные джинсы и чёрные сланцы.Приметы Данила: рост 164 см, худощавого телосложения, каштановые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серую толстовку, чёрные джинсы и чёрные кроссовки.Если вы знаете, где могут находиться пропавшие дети – сообщите об этом инфоргу поиска Татьяне по номеру 89373652346.