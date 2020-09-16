На Урале школьница во время алкогольной вечеринки выпала из балкона седьмого этажа

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Заречном 14-летняя девочка выпала с балкона седьмого этажа. В это время она была дома у совершеннолетних друзей и распивала с ними алкогольные напитки.«Когда её приятели ненадолго ушли из квартиры в магазин, школьница, по некоторым данным, села на перила небольшого балкона. Прежде чем случилась беда, она успела отправить своим знакомым СМС, в котором поинтересовалась, почему они так долго, где они и когда вернутся. Скорее всего, она не удержалась и сорвалась»,- рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.Для оказания экстренной помощи девочку в тяжёлом состоянии доставили в одну из больниц областного центра на вертолете медицины катастроф. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности взрослых участников вечеринки и родителей школьницы.