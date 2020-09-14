Еще 124 свердловчанина заболели коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за сутки выявили 124 новых случая коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 27 172 заболевших.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+28), Алапаевска и Алапаевского района, Артемовского, Артинского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Дуброво, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Туры, Красноуральска, Первоуральска, Ревды, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Кушвы, Качканара, Среднеуральска, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Сысертского, Талицкого и Туринского городских округов.Состояние 81 госпитализированного оценивается как тяжелое, 76 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 43 – на аппаратах ИВЛ. 400 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано еще 58 человек. Всего врачи вылечили уже 20 842 пациента.Зарегистрировано девять случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 533.