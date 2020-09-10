В Свердловской области ищут девочку с розово-голубыми волосами
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Свердловской области пропала 16-летняя Александра Каткова. В поисковом отряде «Прорыв» отметили, что волосы девочки окрашены в розовый и голубой цвета.
В последний раз подростка видели одетой в черные джинсы, рубашку в черно-красную клетку и черную шляпу.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просят сообщать её по номеру 89000440220 или 02.
В последний раз подростка видели одетой в черные джинсы, рубашку в черно-красную клетку и черную шляпу.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просят сообщать её по номеру 89000440220 или 02.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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