В Свердловской области ищут девочку с розово-голубыми волосами

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропала 16-летняя Александра Каткова. В поисковом отряде «Прорыв» отметили, что волосы девочки окрашены в розовый и голубой цвета.В последний раз подростка видели одетой в черные джинсы, рубашку в черно-красную клетку и черную шляпу.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении девушки, просят сообщать её по номеру 89000440220 или 02.