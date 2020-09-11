Директор лицея №12 Екатеринбурга рассказала, что на самом деле произошло в школе
Происшествия
Фото: yandex.ru
Директор лицея №12 Любовь Кулева рассказала, что на самом деле произошло между двумя учениками. Ранее мы писали, что один из школьников получил травму позвоночника.
По словам Любови, никакой драки между ребятами не было. Между семиклассниками случился незначительный конфликт, когда они заходили в кабинет русского языка и литературы.
«Седьмой класс стал заходить в кабинет, эти двое задержались. Один пнул что-то, сломал телефон. В ответ второй его подтолкнул, и тот упал. Все! Драки не было, оба зашли в класс и продолжали [заниматься как обычно] весь день. Дома ребенок пожаловался, что у него болит спина, сказал, что поскользнулся. Мама была в девятой больнице и в полиции, она претензий ни к кому не имеет. Дети раздули, какой-то «бандитский чат», мне прислали снимки экрана оттуда. Пишут матом — какая-то сенсация. Ну не было драки, оба пацана остались в школе!», – цитирует директора портал Е1.
По словам Любови, никакой драки между ребятами не было. Между семиклассниками случился незначительный конфликт, когда они заходили в кабинет русского языка и литературы.
«Седьмой класс стал заходить в кабинет, эти двое задержались. Один пнул что-то, сломал телефон. В ответ второй его подтолкнул, и тот упал. Все! Драки не было, оба зашли в класс и продолжали [заниматься как обычно] весь день. Дома ребенок пожаловался, что у него болит спина, сказал, что поскользнулся. Мама была в девятой больнице и в полиции, она претензий ни к кому не имеет. Дети раздули, какой-то «бандитский чат», мне прислали снимки экрана оттуда. Пишут матом — какая-то сенсация. Ну не было драки, оба пацана остались в школе!», – цитирует директора портал Е1.
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