Школьник из Екатеринбурга получил травму позвоночника из-за ссоры с одноклассником

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В лицее №12 Екатеринбурга школьник получил травму позвоночника после ссоры с одноклассником. По факту произошедшего проводит проверку полиция.О драке стало известно от очевидцев в соцсетях. Они рассказали, что подросток неудачно пошутил, из-за чего ребята подрались. Перелома позвоночника у мальчика нет, однако врачи ДГБ №9 выявили на МРТ легкий ушиб и рекомендовали понаблюдаться.Сотрудники полиции выясняют, что на самом деле произошло в лицее.