Школьник из Екатеринбурга получил травму позвоночника из-за ссоры с одноклассником

09.29 Пятница, 11 сентября 2020
Происшествия
Фото: yandex.ru
В лицее №12 Екатеринбурга школьник получил травму позвоночника после ссоры с одноклассником. По факту произошедшего проводит проверку полиция.

О драке стало известно от очевидцев в соцсетях. Они рассказали, что подросток неудачно пошутил, из-за чего ребята подрались. Перелома позвоночника у мальчика нет, однако врачи ДГБ №9 выявили на МРТ легкий ушиб и рекомендовали понаблюдаться.

Сотрудники полиции выясняют, что на самом деле произошло в лицее.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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11:23 Директор лицея №12 Екатеринбурга рассказала, что на самом деле произошло в школе
11:14 В Екатеринбурге случилось ДТП с участием танка и Газели
10:58 Схиимонах Сергий прокомментировал решение суда об отлучении от церкви
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18:28 Государственные архивы Свердловской области отмечают 101 год со дня образования
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