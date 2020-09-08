Школьник из Екатеринбурга получил травму позвоночника из-за ссоры с одноклассником
Происшествия
Фото: yandex.ru
В лицее №12 Екатеринбурга школьник получил травму позвоночника после ссоры с одноклассником. По факту произошедшего проводит проверку полиция.
О драке стало известно от очевидцев в соцсетях. Они рассказали, что подросток неудачно пошутил, из-за чего ребята подрались. Перелома позвоночника у мальчика нет, однако врачи ДГБ №9 выявили на МРТ легкий ушиб и рекомендовали понаблюдаться.
Сотрудники полиции выясняют, что на самом деле произошло в лицее.
О драке стало известно от очевидцев в соцсетях. Они рассказали, что подросток неудачно пошутил, из-за чего ребята подрались. Перелома позвоночника у мальчика нет, однако врачи ДГБ №9 выявили на МРТ легкий ушиб и рекомендовали понаблюдаться.
Сотрудники полиции выясняют, что на самом деле произошло в лицее.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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