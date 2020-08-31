Клещи покусали за неделю почти 150 свердловчан
Происшествия
Фото: zen.yandex.com
В Свердловской области за минувшую неделю клещи покусали 148 человек. Всего от этих насекомых пострадал 31 091 свердловчанин. Более семи тысяч пострадавших – дети.
По данным Роспотребнадзора, за аналогичный период прошлого года от укусов клещей пострадало на несколько сотен больше граждан – 31 087.
Всего случаи присасывания насекомых зафиксировали в 65 муниципалитетах область. Треть пострадавших – екатеринбуржцы (10 347 человек).
По данным Роспотребнадзора, за аналогичный период прошлого года от укусов клещей пострадало на несколько сотен больше граждан – 31 087.
Всего случаи присасывания насекомых зафиксировали в 65 муниципалитетах область. Треть пострадавших – екатеринбуржцы (10 347 человек).
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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