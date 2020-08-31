Клещи покусали за неделю почти 150 свердловчан

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшую неделю клещи покусали 148 человек. Всего от этих насекомых пострадал 31 091 свердловчанин. Более семи тысяч пострадавших – дети.По данным Роспотребнадзора, за аналогичный период прошлого года от укусов клещей пострадало на несколько сотен больше граждан – 31 087.Всего случаи присасывания насекомых зафиксировали в 65 муниципалитетах область. Треть пострадавших – екатеринбуржцы (10 347 человек).