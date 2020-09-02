Из социально-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле сбежала 15-летняя воспитанница
Происшествия
Фото: пресс-служба МВД
В Нижнем Тагиле разыскивают 15-летнюю Дарью Лаптеву, проживающую в социально-реабилитационном центре. С информацией об исчезновении в полицию обратились воспитатели центра.
По их словам, Дарья ушла на прогулку и не вернулась. При себе у неё был мобильный телефон, но сейчас он недоступен.
Приметы: рост 150 см, крашенные русые волосы с чёлкой, плотное телосложение, карие глаза. Была одета в тёмно-зелёную куртку с капюшоном, чёрные джинсы и ботинки на высоком каблуке с толстой подошвой.
Всю информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать в дежурную часть МУМВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-47-02.
По их словам, Дарья ушла на прогулку и не вернулась. При себе у неё был мобильный телефон, но сейчас он недоступен.
Приметы: рост 150 см, крашенные русые волосы с чёлкой, плотное телосложение, карие глаза. Была одета в тёмно-зелёную куртку с капюшоном, чёрные джинсы и ботинки на высоком каблуке с толстой подошвой.
Всю информацию о местонахождении пропавшей просят сообщать в дежурную часть МУМВД России «Нижнетагильское» по телефону (3435)47-47-02.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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