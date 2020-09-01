В Екатеринбурге пропала девочка
Происшествия
Фото: личная страница Александры в сети «ВКонтакте»
В Екатеринбурге без вести пропала 16-летняя Александра Матюхина. Её местонахождение неизвестно с субботы, 5 сентября, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 156 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Последний раз её видели в сером спортивном костюме и белых кроссовках.
Если вы видели несовершеннолетнюю или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Олесе по номеру +7 (922) 21 90 672.
«Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в полицию. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшей. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемая, просьба обращаться по телефонам 356-42-06 или 02»,- сообщало отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
Приметы: рост 156 см, худощавое телосложение, голубые глаза, светло-русые волосы. Последний раз её видели в сером спортивном костюме и белых кроссовках.
Если вы видели несовершеннолетнюю или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Олесе по номеру +7 (922) 21 90 672.
«Заявление о розыске несовершеннолетней поступило в полицию. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения пропавшей. Всех, кто обладает информацией о том, где находится разыскиваемая, просьба обращаться по телефонам 356-42-06 или 02»,- сообщало отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.
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