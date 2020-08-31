Показатель смертности в Свердловской области в июле вырос в 1,5 раза

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Свердловская область заняла первое место по темпам роста смертности в июле по Уральскому федеральному округу. В этом месяце в регионе скончались 7014 человек. Это на 46 % или 2195 случаев больше, чем в июле 2019 года (4819).Второе место по росту смертности в июле в сравнении с аналогичным периодом 2019 года в Уральском Федеральном округе занимает Челябинская область (+36, 4%), третье место – Тюменская область (+30 %).По сравнению с прошлогодними показателями снизилось и число регистрируемых браков – 3 119 в июле 2020 года и 3 538 в июле 2019 года. Число разводов уменьшилось на 18% (в июле прошлого года было 1 873 развода, в 2020 году – 1 529).